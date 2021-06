Windows 11, Microsoft si appella alle leggi sul copyright e chiede a Google la rimozione dei link

Microsoft si è stufata della distribuzione non autorizzata di una ISO di Windows 11, l'azienda si appella alle leggi sul copyright e chiede l'intervento di Google.

Si torna a parlare di Windows 11, questa volta a fare discutere è il crescente fastidio di Microsoft per la distribuzione non autorizzata dell’ISO del nuovo sistema operativo — per quanto pare si tratti di una build relativamente vecchia.

Microsoft vuole impedire che l’ISO venga distribuita attraverso canali non ufficiali. L’azienda ha ufficialmente presentato un reclamo contro Google, appellandosi al Digital Millennium Copyright Act. Google dovrà impegnarsi a rimuovere i link per scaricare l’anteprima di Windows 11 dall’indicizzazione del suo motore di ricerca.

La richiesta di Microsoft menziona esplicitamente il sito Beebom.com: aveva pubblicato un link per scaricare la build 21996 del sistema operativo. La notizia non è di secondaria importanza, dato che ci dà conferma dell’autenticità di quella ISO, ufficializzando – tra le altre cose – il fatto che il sistema operativo si chiamerà Windows 11.

Il sistema operativo di Microsoft verrà presentato con un evento speciale che si terrà il 24 giugno. In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere molte delle novità che saranno introdotte da Windows 11, proprio grazie alla build che ora Microsoft vorrebbe far sparire da Google. Ma c’è ancora molto altro da vedere, fa sapere Redmond. Come già anticipato, si tratta di una buil datata, peraltro senza le tante attese novità al Microsoft Store preannunciate da Nadella.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli su Windows 11, ad esempio ora sappiamo che ci saranno diverse nuove opzioni per la gestione di più schermi.