Lo sviluppo e il crescente utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, indicata con la sigla IA, ha portato la più grande piattaforma video al mondo ovvero YouTube alla modifica delle Linee Guida sulla Privacy. L’obiettivo di tale modifica è quello di consentire agli utenti di poter richiedere la rimozione di contenuti generati appunto dall’intelligenza artificiale. Contenuti attraverso i quali viene imitata la loro voce oppure l’aspetto, e quindi la loro identità.

L’aggiornamento delle linee guida sulla privacy è avvenuta lo scorso mese, ma in realtà è stata segnalata pochi giorni fa grazie ad un report effettuato da TechCrunch. Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni trapelate sembrerebbe che per YouTube modificare oppure creare dei contenuti con lo scopo di imitare l’aspetto o la voce di un utente significa violare la sua privacy. E quindi proprio per tale motivo la celebre piattaforma video ha deciso di offrire ai suoi utenti la possibilità di richiedere la rimozione di tale contenuto.

Come effettuare la richiesta di rimozione del contenuto

Ma esattamente, come chiedere a YouTube di eliminare un contenuto generato tramite IA? Prima di ogni cosa occorre precisare che la richiesta verrà presa in considerazione se effettuata dal diretto interessato. E quindi se fatta in prima persona. Solamente per minori di età o persone decedute o in mancanza di internet potranno effettuare la richiesta terze persone.

Occorre anche chiarire che prima di procedere alla rimozione YouTube si occuperà di valutare una serie di fattori. E nello specifico valuterà ad esempio se il contenuto è realistico, se la persona interessata può essere identificata. Altro elemento tenuto in considerazione riguarda la possibilità che il contenuto possa essere considerato una satira o una parodia. Oppure possa contenere elementi di interesse pubblico. Nel momento in cui YouTube avrà accettato la richiesta, coloro che hanno caricato il video avranno 48 ore di tempo per rimuoverlo o modificarlo. In caso contrario il team della piattaforma procederà segnalando ulteriori violazioni.