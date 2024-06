YouTube è il canale di trattenimento social fra i più famosi, oltre che più datato nel tempo. Negli anni si è aggiornato, ha modificato il suo modo di arrivare al pubblico, e per non tradire gli ascoltatori fedeli, si adeguerà al futuro imposto dall’uso sempre più comune dell’IA. In che modo? Lo scopriremo tra poco.

La piattaforma sta tastando due novità, che si augura possano agevolare la navigazione degli utenti. Lo fa avvalendosi dei mezzi innovativi di ultima generazione: QR Code e, come poc’anzi detto, dell’intelligenza artificiale. Sono due novità nate dall’esigenza degli ideatori della piattaforma, di rimanere al passo con i tempi e non perdere il pubblico sempre entusiasta e numeroso, che ogni giorno si affaccia ai canali YouTube. Vediamo come si useranno e a che cosa servono.

QR code e IA su YouTube: come usarli

Abbiamo accennato al grande ingresso nella famosa piattaforma YouTube di due grandi novità digitali: QR code e l’uso dell’IA. Come saranno usati e a che cosa servono? Al momento, sono stati selezionati solo pochi canali destinati a testare questi due strumenti. I codici QR sono stati aggiunti per offrire ai creatori dei contenuti YouTube un link da generare e offrire ai loro follower. Un modo semplice e facile per la condivisione dei canali e per farli conoscere e pubblicizzare nei profili di quest’ultimi.

L’IA, invece, serve per creare durante le live stream dei riassunti inerenti ai contenuti rappresentati in quel momento. L’IA utilizzerà i commenti pubblicati dagli utenti per offrire ai nuovi arrivati nella live un riassunto di quanto accaduto fino a quel momento.

Un supporto ideato per i creatori che trasmettono in live: se qualcuno accede più tardi, non devono riassumere quanto accaduto. Tale funzione sarà svolta dall’IA al loro posto, agevolando di conseguenza l’intrattenimento dei follower, che potranno essere aggiornati quasi in tempo reale su ciò che si sono persi fino al loro ingresso.