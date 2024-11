Antichi canali sono stati scoperti da un gruppo di ricercatori, i quali hanno utilizzato tecnologie avanzate come droni e Google Earth. Questa interessante scoperta svela come molto tempo prima che gli antichi Maya costruissero i templi, i loro predecessori stavano già modificando il paesaggio della penisola dello Yucatan che si trova in America Centrale.

La scoperta è stata effettuata utilizzando droni e immagini di Google Earth e solo così i ricercatori hanno portato alla luce una fitta rete di canali di terra che risalirebbero a circa 4.000 anni fa nella zona che oggi è quella della Belize. I risultati di questa interessante scoperta sono stati pubblicati su Science Advances.

Scoperti antichi canali utilizzati ben 4000 anni fa per pescare dai predecessori dei Maya

Un team di ricercatori ha portato alla luce un numero considerevole di canali che ben 4000 anni fa sarebbero stati utilizzati dai predecessori dei Maya per pescare. “Le immagini aeree sono state fondamentali per identificare questo schema davvero caratteristico di canali lineari a zigzag“. Queste le parole dichiarate da Eleanor Harrison-Buck dell’Università del New Hampshire, coautrice dello studio.

Gli scavi sono stati effettuati nel Crooked Tree Wildlife Sanctuary del Belize e si tratterebbe di antichi canali per i pesci abbinati a stagni di contenimento utilizzati per poter incanalare e poi catturare alcuni tipi di pesci d’acqua dolce, come il pesce gatto. Queste reti di canali pare che siano state costruite ben 4.000 anni fa da popolazioni semi-nomadi nella pianura costiera dello Yucatan. I ricercatori ipotizzano che questi canali furono utilizzati per ben 1.000 anni o forse qualcosa in più, quando i Maya iniziarono a stabilirsi in villaggi agricoli permanenti e quando iniziò ad emergere una cultura distintiva.

Lo studio è interessante perché fa luce sul collegamento esistente tra le prime persone sul territorio e la successiva comparsa poi dei Maya. Questi canali utilizzati per la pesca di fatto ebbero un’importanza non indifferente, perché aiutarono i primi abitati della terra a diversificare la loro dieta e sfamare la popolazione che era sempre più in crescita.