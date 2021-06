Windows 11 rivelato in anticipo, ecco come sarà il prossimo sistema operativo di Microsoft

16—Giu—2021 / 9:03 AM

Ad una settimana dalla presentazione, un leak ha rivelato l’interfaccia di Windows 11, il prossimo sistema operativo di Microsoft. Gli screenshot sono comparsi in rete su Baidu, social network popolare in Cina. L’UI della prossima versione di Windows ricorda molto Windows 10X — progetto annunciato e poi cancellato da Microsoft.

Il primo importante cambiamento riguarda la barra delle applicazioni, che ora risulta molto più centrata e pulita. Anche il menù Start si presenta come una versione rivista e più pulita dell’attuale versione per Windows 10. Come anticipato, gli angoli delle schermate ora sono più dolci e smussati.

L’utente è libero di scegliere tra la nuova posizione centrale delle applicazioni e del menù start oppure quella precedente, a ridosso dell’angolo sinistro.

I leak mostrano una build relativamente datata di Windows 11, probabilmente gli screenshot non mostrano tutte le novità che saranno introdotte dal nuovo OS.

Ad esempio, in questa versione il Microsoft Store non sembra aver ricevuto grosse modifiche, eppure sappiamo che sarà uno dei più importanti punti di rottura tra Windows 10 e Windows 11.

Tra le altre novità scoperte in queste ore, troviamo anche il ritorno dei widget. Sono di diverso tipo, tra scorciatoie per il meteo, le notizie e altri contenuti web.

Cambia anche l’interfaccia del percorso guidato d’installazione e inizializzazione, come segnala Neowin. Microsoft presenterà il suo nuovo sistema operativo durante un evento previsto per il 24 giugno.