Microsoft presenterà il nuovo Windows a fine mese, ecco cosa sappiamo

Il prossimo 24 giugno Microsoft presenterà la nuova versione di Windows, non si tratta di un aggiornamento marginale ma di una piccola rivoluzione.

03—Giu—2021 / 9:05 AM

Microsoft presenterà la nuova versione di Windows il prossimo 24 giugno. La scorsa settimana l’azienda di Redmond ha reso estremamente chiaro che il nuovo OS offrirà alcune delle più importanti novità della storia recente di Microsoft. «Sarà uno dei cambiamenti più importanti del decennio», aveva detto Nadella.

La nuova versione di Windows è chiamata internamente Sun Valley, in questi giorni si è parlato anche della possibilità che l’OS superi ‘Windows 10’, introducendo una versione del sistema operativo completamente inedita. Il 24 giugno l’attesa sarà finalmente finita e sapremo cosa riserva il futuro per Windows.

A maggio Satya Nadella, N.1 di Microsoft, aveva spiegato che Windows 10X non sarebbe stato distribuito, dato che l’azienda aveva scelto di portare alcune delle feature cardine del nuovo sistema operativo all’interno dei suoi altri prodotti, incluso Windows 10.

Sappiamo per certo che Sun Valley, la prossima versione di Windows, introdurrà dei cambiamenti estremamente importanti sia il profilo del design che della UX. Altre novità riguarderanno il Windows Store e, in particolare, la possibilità per i developer di monetizzare le loro app usando sistemi di pagamento di terze parti o proprietari.

L’evento di presentazione della nuova versione di Windows si terrà il 24 giugno alle 17:00 italiane.