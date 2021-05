Windows 10, il CEO di Microsoft promette: “la next gen di Windows sta arrivando”

Si torna a parlare del futuro di Windows 10, questa volta è Satya Nadella, CEO di Microsoft, a promettere un cambiamento epocale. «La prossima generazione di Windows 10 sta arrivando», ha detto. «Sarà uno dei cambiamenti più importanti dell’ultimo decennio».

Nadella ha spiegato che Microsoft presto potrà finalmente rivelare, almeno in parte, ciò che ha in cantiere da mesi. Ne ha parlato durante il suo discorso sul palco di Microsoft Build, conferenza storicamente dedicata al mondo degli sviluppatori.

Presto condivideremo con voi uno degli aggiornamenti più significativi per Windows dell’ultimo decennio, creerà nuove opportunità economiche per gli sviluppatori e per i creativi. Sono davvero molto emozionato per la nuova generazione di Windows. La nostra promessa è questa: creeremo molte più opportunità per ogni developer su Windows, daremo il benvenuto ad ogni creativo interessato a lavorare sulla piattaforma più innovativa, moderna e aperta per costruire e monetizzare nuove app. Non vedo l’ora di poter condividere con voi più informazioni, succederà molto presto