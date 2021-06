iPhone 13 Pro: notch più piccolo e fotocamera enorme, un render mostra le novità

LetsGoDigital ha creato dei render 3D del prossimo iPhone 13 Pro, immaginato sulla base delle indiscrezioni e dei rumor usciti fino ad ‘ora. Al progetto ha partecipato anche ConceptCreator.

Il risultato sono una serie di immagini stupende che provano ad immaginare un iPhone 13 Pro simile all’attuale generazione, ma con alcuni tratti distintivi, a partire dal modulo fotografico a rilievo. I cambi al design sono minimi, ma significativi: non è un caso che qualcuno in passato aveva parlato di uno smartphone più vicino ad un iPhone 12S, che ad un modello completamente nuovo. Peraltro, la questione del nome è emersa con prepotenza proprio in queste ore, dopo che un sondaggio ha rivelato come una parte rilevante del pubblico sia scaramantica e, quindi, non particolarmente entusiasta del numero 13.

Lo spessore dell’iPhone 13 Pro, così come immaginato da LetsGoDigital, è decisamente più robusto, complice il modulo fotografico in rilievo. Certo, non parliamo di un angolo vivo come quello visto sul nuovo Xiaomi Mi 11 Pro Ultra, ma è decisamente uno spessore importante.

Il notch non se ne va da nessuna parte, il Face ID di Apple si basa su una soluzione hardware – e non solo software – motivo per cui il sensore deve per forza rimanere lì dove è. La differenza è che le dimensioni complessive del notch dovrebbero essere decisamente più piccole.

Sembra che l’iPhone 13 Pro potrebbe essere disponibile anche in alcuni nuovi colori, recentemente si è parlato di una versione rosa, mentre più in là nel tempo era emersa l’indiscrezione di una possibile colorazione arancio/bronzo.