iPhone 13, il 18,3% dei consumatori spera in un altro nome: “porta sfortuna”

Un sondaggio rivela le richieste dei fan, il nome iPhone 13? Che noia o addirittura "che paura". Ma non solo, ecco cosa manca allo smartphone per accontentare tutti.

Il sito Sell Cell ha realizzato un sondaggio indirizzato ai fan della Apple. L’oggetto dei quesiti? L’iPhone 13 e come dovrebbe essere per accontentare tutti. Si parte dal nome, iPhone 13 proprio no: il 74% degli intervistati sostiene che Apple dovrebbe pensare ad altro, mentre esiste un 18,3% di persone che si dicono terrorizzate dal numero 13. Porta sfortuna.

Apple dovrebbe tenere in considerazione anche di questa superstizione? Beh, perché no: i brand cinesi lo fanno. Per la cultura cinese il numero 4 è considerato sfortunatissimo. Non ci credete? Cercatevi il OnePlus 4 o il Rog Phone 4. Non esistono, le due aziende hanno saltato direttamente una generazione per passare al numero 5. In Cina esistono palazzi senza un quarto piano e vie senza un civico 4. Insomma, vale la pena di considerare ogni esigenza del pubblico, anche le più assurde.

I risultati del sondaggio, in pillole:

Quasi un utente su cinque non vuole il numero 13 per motivi di superstizione

Un 74% dice che è arrivato il momento di abbandonare la progressione numerica per usare altri nomi più entusiasmanti. Ad esempio “iPhone 2021” o iPhone 12S

Il 64% degli utenti non acquisterà un iPhone 12 sapendo dell’uscita del nuovo modello

La maggioranza degli utenti – il 52,6% – si è detta poco o non entusiasta per le novità che verranno introdotte da iOS 15. Il 28,1% dice di essere ‘moderatamente’ interessato al nuovo sistema operativo

Le funzioni più attese di iOS 15:

Il 23% degli intervistati ha apprezzato il nuovo Wallet potenziato, con tanto di possibilità di caricare i documenti ufficiali (inizialmente solo negli USA)

Il 17,3% aspetta la nuova ricerca Spotlight

Le nuove funzioni dell’app “Dov’è” interessano al 14,2% degli intervistati, mentre il 10,1% indica come attesa la feature SharePlay e il 9% il LiveText

Abbiamo parlato di tutte le novità principali introdotte da iOS 15 in questo approfondimento.

Cosa manca a iOS e iPadOS per accontentare tutti

Widget interattivi (32.3%)

Display Always-on (21%)

Software Pro (Xcode, Final Cut Pro) per l’iPad (14.9%)

Maggiore supporto ai monitor esterni per l’iPad (13.2%)

Supporto ai multi-account su un solo device (8%)

Funzione iCloud Legacy, cosa deve succedere ai nostri dati dopo la morte: