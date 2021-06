Apple iOS 15: tutte le novità introdotte dal nuovo aggiornamento, beta a luglio

Apple iOS 15 sta per arrivare, il nuovo sistema operativo per iPhone è stato presentato durante il WWDC 2021. Vediamo tutte le novità più interessanti.

Nella giornata di ieri Apple ha presentato iOS 15, la nuova versione del sistema operativo per smartphone iPhone. Dal palco del WWDC 2021 è stato presentato un pacchetto ricco di feature interessanti, vediamo assieme le più importanti.

Il nuovo portafoglio

Partiamo con le nuove feature per l’app Wallet, ora molto più versatile. L’app ora supporta le chiavi delle auto compatibili (per il momento c’è un accordo con BMW), ma non solo: anche delle stanze degli hotel e quelle di casa (con accessori compatibili).

Arriva il supporto alle carte d’identità elettroniche, per il momento solo negli USA. In UE, lo ricordiamo, si lavora all’identità digitale europea. Chissà, magari un domani i due servizi saranno integrati tra di loro e potremo anche noi avere i documenti sul nostro iPhone.

Focus

Basta distrazioni con iOS 15, arriva la nuova feature Focus (già preannunciata da alcuni rumor). L’utente potrà impostare diversi stati, in modo da ricevere solo le notifiche più importanti quando è occupato. È possibile scegliere tra diversi profili: ‘non disturbare’, ‘lavoro’ e ‘modalità sonno’. Lo stato viene mostrato anche su Messaggi. A seconda dello stato selezionato, iOS 15 mostrerà solo una selezione di notifiche, oppure non ne mostrerà nessuna.

Focus avrà un impatto anche sulla Home, a seconda dello stato verranno mostrati widget e app diversi. Un ottimo modo per ridurre le distrazioni al minimo.

iMessage

L’app Messaggi si rinnova con l’arrivo di Shared with You, un nuovo modo per condividere i contenuti con gli amici: sarà possibile inviare in modo estremamente comodo collegamenti ai contenuti Apple Music, Foto, Apple News, Podcast, Apple TV e Safari.

FaceTime

Come intuibile, ampio spazio è stato riservato anche alle nuove feature per FaceTime, diventato imprescindibile (assieme ai competitor) in tempi di pandemia. Arriva lo Spatial Audio, il microfono dell’iPhone ora può isolare la voce dagli altri rumori, mentre le videochiamate ora supportano anche la modalità ritratto, per sfocare lo sfondo e avere un look più professionale.

Finalmente arrivano i link, per programmare le videoconferenze (alla Google Meets) e mandare gli inviti in anticipo ai propri contatti, anche se hanno Windows o Android. FaceTime Link, in quest’ultimo caso, sposta la chiamata via browser — e sì, è protetta da crittografia.

Le nuove Mappe arrivano in Italia

Le nuove Mappe per iOS arrivano anche in Italia e in altri Paesi europei. Il roll-out partirà in Spagna e Portogallo. Poi tocca ad Italia e Austria. Arrivano molte più informazioni su strade, edifici pubblici, esercizi commerciali e luoghi d’interesse.

Anche la modalità guida sarà più ricca d’informazioni utili, mentre la nuova versione introduce anche la modalità notte.

Muovendoci a piedi, Mappe ora avrà un pacchetto di feature in realtà aumentata per migliorare la navigazione.

Il nuovo Safari per iOS

Safari si rinnova, la novità più importante introduce le estensioni web grazie ad un accordo con Google e Mozilla per creare uno standard universale.

web grazie ad un accordo con Google e Mozilla per creare uno standard universale. Le schede ora potranno essere raggruppate e condivise con più device (iPad e Mac, ad esempio), grazie alla nuova funzione Tab Groups

Cambia anche il design, con una nuova barra delle schede dal look più piacevole e leggero

Meteo, Spotlight, Live Text e altre feature minori

Durante il keynote del WWDC sono state presentate diverse altre feature interessanti.

L’app Meteo, ad esempio, ora mostra molte più informazioni, come la qualità dell’aria.

Notification Summary: al risveglio riceverete un briefing personalizzato con tutte le notifiche più importanti

Live Text: usando la fotocamera dell’iPhone sarà possibile estrapolare il testo da una foto, ad esempio un biglietto da visita o un manifesto. Il testo potrà essere usato a piacere, e quindi copiato, tagliato e incollato altrove. La funzione può essere utilizzata anche sulle foto già salvate.

Spotlight: arriva la ricerca universale, per trovare più facilmente contatti, foto e altri file.

Vi rimandiamo alla nostra lista di tutti i device compatibili con iOS 15 e con le nuove versioni degli altri sistemi operativi di Apple. La beta di iOS 15 dovrebbe arrivare per tutti a partire da luglio.