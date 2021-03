iPhone 13: anche arancione, notch più piccolo e molti altri rumor

Mancano sei mesi e poi l’iPhone 13 sarà ufficialmente presentato al mondo. Questo significa solo una cosa: preparatevi ad essere bombardati di rumor, indiscrezioni e speculazioni sul prossimo melafonino.

Iniziamo dalle nuove colorazioni. Ritorna il nero: iPhone 13 Pro e Pro Max – riporta la leggenda del leaking Max Weinbach e un video di EverythingApplePro- potranno vantare una nuova elegante colorazione opaca, sarà una rivisitazione dell’attuale colore grafite. Secondo Weinbach, la nuova soluzione dovrebbe ricordare almeno in parte quella vista con i nuovi Galaxy S20 Ultra.

A questa si aggiunge una tonalità mai vista prima, che Weinbach definisce come a metà strada tra l’arancione e il bronzo. Anche in questo caso ci si può sprecare in qualche rimando alla concorrenza: l’arancione era il colore di punta del Pixel 5, mentre il bronzo lo abbiamo visto sui Galaxy Note 20 e sul nuovo Galaxy Z Flip 5G. A prescindere dal fischio d’orecchie, siamo veramente curiosi di vedere questa scelta cromatica ibrida su un iPhone.

Quanto agli stilemi da tenere a mente, non ci saranno passi indietro rispetto ai bordi piatti reintrodotti con l’attuale generazione, mentre si parla di una nuova soluzione – un trattamento ad hoc – per ridurre l’impatto dello sporco e delle impronte sul case dello smartphone.

Per chi sperava in un addio del notch in favore di altre soluzioni adottate dalla concorrenza – come la selfie-cam a foro -, beh c’è una brutta notizia per voi: il notch non se ne va, in compenso sarà più piccolo e discreto. È una questione già stra-discussa in passato: se si vuole mantenere FaceID, al momento non ci sono altre soluzioni.