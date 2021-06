Shazam! Fury of the Gods: le prime immagini di Helen Mirren come Hespera

Just Jared ha mostrato le prime immagini di Helen Mirren nei panni di Hespera in Shazam! Fury of the Gods.

Uno degli aspetti interessanti di Shazam! Fury of the Gods è che tra i protagonisti ci sarà anche Helen Mirren (di recente vista nel video musicale di Checco Zalone) che interpreterà il character Hespera, e le nuove immagini dal set ne hanno rivelato il look.

Qui sotto potete vedere Helen Mirren nei panni di Hespera in Shazam! Fury of the Gods, con le immagini che sono state rivelate da Just Jared.

Il personaggio di Hespera è una semidea, figlia di Atlas e e la sorella del personaggio senza nome di Rachel Zegler. Si tratta della villain di Shazam! 2. Il costume del character è simile a quello delle Amazzoni viste in Wonder Woman, e la cosa sembra avere un senso, considerando che si tratta di una figura mitologica.

Il nuovo Shazam non uscirà prima del 2023. Il primo film ha introdotto alla storia di Billy Batson, teenager che pronunciando la parola Shazam! può trasformarsi in un supereroe dotati di grandi poteri: la saggezza di Salomone, la forza di Ercole, la resistenza di Atlante, il potere fulminante di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio. Nel primo capitolo il ragazzo usa i suoi poteri per combattere il malvagio Thaddeus Sivana (Mark Strong), che si è alleato con i temibili Sette Peccati Capitali.

Shazam! Fury of the Gods sarà nuovamente diretto da David F. Sandberg e vedrà nel cast Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Marta Milans, Asher Angel, Meagan Good, Faithe Herman e Adam Brody.