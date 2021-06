MacKenzie Scott ha donato altri 2,7 miliardi di dollari in beneficenza. I fondi saranno destinati a 286 diverse organizzazioni non-profit, coprendo aree d’interesse e cause filantropiche molto diverse tra loro.

MacKenzie Scott ha divorziato da Jeff Bezos a luglio del 2019, da allora ha usato il suo patrimonio per una serie di donazioni di beneficenza – per importo e modalità – estremamente non convenzionali. La Scott non ha un sito ufficiale e non sembra esserci una procedura chiara per richiedere una donazione. Spesso è la stessa Scott a contattare direttamente gli enti a cui desidera donare i soldi. Inoltre le donazioni non sono vincolate, e gli enti beneficiari sono liberi di destinare i fondi per gli scopi che ritengono più opportuni, senza limitazioni.

Dal 2019 ad oggi l’ex moglie di Bezos ha donato oltre 8 miliardi di dollari, in tre diverse tranche. Complessivamente il suo patrimonio è stimato attorno ai 60 miliardi di dollari.

L’ultima donazione andrà a beneficio di realtà estremamente eterogenee, tra istituti scolastici, fondazioni artistiche, onlus che si occupano di combattere le diseguaglianze e atenei universitari, come l’Università del Texas che ha ricevuto una donazione da 40 milioni di dollari. Anche l’University of Central Florida ha ricevuto 40 milioni di dollari: come ha spiegato il rettore, si tratta della donazione più grossa della storia dell’ateneo.