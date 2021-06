iPad Mini 2021: il tablet si fa vedere in un render ufficioso, scongiurato il peggio?

Il nuovo iPad Mini si mostra per la prima volta in alcuni render realizzati partendo da file CAD "attendibili". Forse possiamo tirare un sospiro di sollievo.

Altro che design conservatore e anacronistico, il piccolo di Apple finalmente cambia look. Jon Prosser ha realizzato un render del prossimo iPad Mini, usando alcuni file CAD del device. Il tablet riprende l’estetica del nuovo iPad Air, con uno schermo che abbraccia quasi interamente la parte frontale, con una cornice molto più minuta.

Non era scontato, dato che un precedente rumor suggeriva che il nuovo tablet avrebbe mantenuto un design molto simile a quello dell’attuale generazione uscita nel 2019 — con tanto di tasto Home.

Il tasto home non c’è, ma al suo posto troviamo un tasto d’accensione al lato che, molto verosimilmente, avrà integrato anche il Touch ID. I bordi sono piatti, come vuole il linguaggio attuale dei prodotti Apple più recenti, mentre le cornici finalmente sono sottili e non ingombranti. Al netto di tutti questi passi in avanti, l’iPad Mini mantiene le sue dimensioni compatte ma lo schermo guadagna un po’ di superficie. Non si poteva chiedere di meglio. Le misure del device dovrebbero essere le seguenti: 206.3mm x 137.8mm x 6.1mm.

Secondo Prosser continuerà ad essere venduto nei colori dell’attuale generazione: argento, grigio siderale ed oro rosa. Ci stupirebbe un po’, dato che il nuovo iPad Air ha fatto una virata verso colori pastello più intriganti, dicendo peraltro addio al classico oro, sostituito con un oro rosa. Chissà, magari i volumi di vendita dell’iPad Mini non giustificherebbero un inventario troppo articolato.

Da Prosser arriva anche un’altra interessante indiscrezione: Apple starebbe lavorando ad una versione più “tascabile” della Apple Pencil pensata proprio per l’iPad Mini di nuova generazione.

Secondo una indiscrezione del mese scorso, Apple potrebbe presentare il nuovo iPad Mini entro la fine del 2021.