L’iPad Mini 6 si mostra per la prima volta in un modello mockup: è il design finale?

Ci siamo, dalle indiscrezioni si passa ai fatti. Sono emerse le prime foto di quello che dovrebbe essere il design finale del nuovo iPad Mini 6. Contestualmente, il leak ci mostra anche i nuovi iPad Pro.

La foto che trovate in apertura mostra tre modelli mockup / dummy, ossia delle repliche prive di componenti interni e quindi non funzionanti. Servono soprattutto – internamente e alle terze parti – per dare ai designer un’idea di quello che sarà il prodotto finale e per lavorare in anticipo ai nuovi accessori (come le cover).

Sono state diffuse dal leaker Sonny Dickson.

Il leak è una bella doccia ghiacciata per chi sperava in un’operazione di svecchiamento radicale per quel che concerne l’iPad Mini. Non sarà un Air o un Pro in miniatura: troviamo ancora il tasto home fisico è un modulo fotografico con un solo sensore. Ovviamente, rimane la speranza che non si tratti del design finale. Come notano diversi utenti, non ha davvero senso mantenere invariato un design che ha ormai 9 anni ed è completamente obsoleto rispetto alle linee più accattivanti degli altri iPad moderni. Peraltro, questo sarebbe in contrasto con precedenti rumor che davano per scontato un design più vicino a quello dei modelli Pro.

So the 9 years old iPad mini design will live on? Would love to see the iPad Pro design on the mini and I think this outdated design is hard to justify in 2021. — David Jiang (@DJTechYT) April 8, 2021

Se sul fronte del design tutti e tre i device potrebbero portare a più di qualche delusione, vale comunque la pena di sottolineare che ci si aspetta grossi passi in avanti per quel che concerne i componenti, a partire da un SoC più moderno e performante — specie lato iPad Mini, con l’A12 del modello del 2019 che ormai inizia a far sentire i suoi anni.