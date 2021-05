iPad Mini 2021: “arriva a fine 2021 e avrà uno schermo più grande”

È stato il grande assente dell’evento Spring Loaded di aprile, ma a quanto pare un nuovo iPad Mini 2021 è in cantiere. Così riposta il noto analista Ming-Chi Kuo, autorevole voce nel mondo delle indiscrezioni legate ai prodotti Apple.

Ve lo ricordate? Non troppe settimane prima dell’evento era apparsa una foto con i presunti design finali delle nuove versioni di alcune linee di iPad di Apple. C’erano i nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici – entrambi effettivamente presentati sul palco dell’evento Spring Loaded – ma anche un presunto iPad Mini, con un design che – essendo pressoché identico al precedente modello – aveva deluso le aspettative.

L’iPad formato compatto ad aprile non si è visto, da qui la paura che l’azienda non stesse effettivamente lavorando ad un rinnovo della linea — che pure per hardware e, appunto, design inizia ad avere i suoi anni.

La buona notizia è che forse non c’è così tanto da attendere per vedere il nuovo iPad Mini. Secondo Kuo potrebbe arrivare già nel corso della seconda metà del 2021, probabilmente verso autunno. L’analista sostiene che non ci siano dubbi sul fatto che la nuova versione del design potrà contare su uno schermo dalle dimensioni più generose. Esistono, come nota 9to5Mac, diversi rumors su quest’ultimo punto: c’è chi parla di uno schermo da 9 pollici e chi da 8,4 pollici. L’iPad Mini attualmente sul mercato ha uno schermo da 7,9 pollici, penalizzato da una cornice piuttosto importante.

iPad Mini con chip M1? Probabilmente no: vale la pena di ricordare che attualmente il tablet viene venduto con un prezzo di partenza sotto ai 400€. Più facile immaginare una potenza vicina a quanto attualmente offerto dall’ultimo iPad Air.