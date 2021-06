Facebook lavora ad uno smartwatch: arriverà durante l’estate del 2022

Emergono diversi nuovi interessanti rumor sul chiacchierato smartwatch di Facebook, primo wearable dell’azienda e ulteriore sforzo per entrare nel mercato dell’hardware. Secondo un nuovo report, Facebook avrebbe già speso grossomodo 1 miliardo di dollari per il suo smartwatch.

Uscirà molto probabilmente verso l’estate del 2022, a circa un anno da oggi. Uno smartwatch pensato per la condivisione: avrà una fotocamera montata sul quadrante per le videocamere, mentre una seconda fotocamera è posizionata sul retro.

Questo perché lo smartwatch potrà essere rimosso dal cinturino in modo estremamente semplice. A quel punto il device potrà registrare video in 1080p, funzionando come una piccola action-cam. Facebook starebbe lavorando anche ad alcuni accessori specifici per questo scopo, ad esempio delle clip per attaccare lo smartwatch agli zaini o alle attrezzature sportive. L’obiettivo è chiaro: dare agli utenti nuovi strumenti per condividere la loro vita attraverso Facebook e Instagram.

Potrebbe essere disponibile in tre colori: bianco, nero e oro. I materiali saranno di qualità premium, con un quadrante in acciaio inossidabile.

Inizialmente le ambizioni di Facebook saranno relativamente modeste, l’azienda vuole raggiungere un volume di vendite di qualche centinaia di migliaia di unità nei primi anni. Per permettervi un confronto diretto: Apple nel 2020 ha venduto oltre 30 milioni di Apple Watch.

Nonostante la prima generazione debba ancora uscire, sappiamo con una discreta certezza che Facebook starebbe già lavorando ai modelli successivi, il che fa pensare ad un aggiornamento della linea su cadenza annuale. Secondo i primi report, il prezzo dello smartwatch di Facebook potrebbe aggirarsi attorno ai 400$.

