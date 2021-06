Crudelia 2: il secondo film è già in lavorazione alla Disney

Crudelia 2, il sequel del lungometraggio Disney con Emma Stone protagonista, è già in lavorazione secondo il The Hollywood Reporter.

Il consenso da parte della critica e del pubblico ha lanciato il film Crudelia verso un sequel, Crudelia 2, che, da come è stato rivelato dal The Hollywood Reporter, è già in lavorazione. Per la produzione sono stati confermati lo sceneggiatore Tony McNamara ed il regista Craig Gillespie.

Un referente della Disney 2 ha detto di Crudelia:

Siamo veramente contenti del successo al box office di Crudelia, e per il fatto che anche su Disney+ il film ha riscosso apprezzamento. Su Rotten Tomatoes Crudelia ha ottenuto il 97% di consenso del pubblico, piazzandosi tra i migliori live-action Disney di sempre. Guardiamo in avanti, e vogliamo fare in modo che il pubblico continui ad apprezzare ancora tanto questo film.

Qualche giorno fa il regista del lungometraggio aveva parlato del possibile sequel. Intervistato da Collider Craig Gillespie aveva dichiarato: