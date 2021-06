Crudelia: il regista vorrebbe realizzare un film sequel

L’uscita di Crudelia al cinema, e con accesso VIP su Disney+, sembra aver convinto il pubblico, e per certi versi si parla già di un possibile sequel, o quantomeno questa è la domanda che è stata posta maggiormente al regista Craig Gillespie.

Intervistato da Collider Craig Gillespie ha detto sul possibile sequel di Crudelia:

Mi sento come se l’avessimo appena conosciuta. Ora vorrei vedere la vera Crudelia in azione. Lei ha costruito il sistema che le permetterà di agire e di espandere il suo marchio. Mi piacerebbe vedere dove la porterà tutto questo, e come potrebbe distruggersi nel caso non facesse attenzione a tutto il suo potere.

Tornerei a lavorare sul progetto se ci fosse tutta questa squadra di lavoro, che è stata fantastica, e la Disney è stata di grandissimo supporto. Ci hanno fatto sentire al sicuro permettendoci di andare avanti senza problemi. A volte mi chiedevo se sarebbero stati d’accordo su una cosa, ed alla fine andava sempre bene.

Spero si possa fare un sequel, ed alla fine potrebbe esserci questo tipo di conversazione.