Jupiter’s Legacy: Netflix non farà la seconda stagione, ma uno spin-off

Jupiter’s Legacy non avrà una seconda stagione sviluppata dalla piattaforma streaming Netflix. Si tratta di una decisione forte, considerando che il colosso dello streaming aveva puntato prima sulla produzione del fumetto di Mark Millar, e poi a quella della prima stagione della serie TV. Ma, in compenso, verrà realizzato uno spin-off.

Infatti, anziché andare avanti con la seconda stagione, è stato ordinato lo sviluppo di un telefilm spin-off dedicato a Supercrooks, i villain che abitano lo stesso universo narrativo di Jupiter’s Legacy. La serie continuerà quindi in qualche maniera, nonostante le risposte da parte di critica e pubblico non siano state eccezionali.

A sintetizzare il livello delle aspre critiche nei confronti della serie possiamo riproporre le parole di Mike DeAngelo su The Playlist, che ha scritto:

Jupiter’s Legacy esiste in un’epoca in cui altri show fanno ciò che questa serie cerca di realizzare, ma la competizione è troppo alta per questo tipo di livello.