Nintendo Switch Pro: la console spunta su Amazon, prima della presentazione

Ormai è chiaro che qualcosa stia bollendo in pentola. Il Nintendo Switch Pro di cui si parla da diversi mesi sarà presto presentato al pubblico. Prima dell’inizio dell’E3 di Los Angeles, stando ad un report di Bloomberg uscito ieri.

Un nuovo indizio ci arriva da Amazon. Eh già, perché sul noto colosso dell’e-commerce è comparsa una pagina che menziona esplicitamente la “New Nintendo Switch Pro“, come viene chiamata nell’inserzione. La pagina in questione ha fatto la sua comparsa sulla versione messicana di Amazon. Non è passata inosservata, e diversi screen del prodotto – che ovviamente non ha ancora foto o specifiche – sono stati condivisi sui principali social, a partire da Twitter.

I just find this on Amazon Mexico 👀 pic.twitter.com/lGa6ViQL3V — Alphabeat (@Alphabeat_g) May 28, 2021

Secondo Bloomberg, la console di Nintendo sarà presentata tra pochi giorni, in modo da consentire ai developer di presentare i loro giochi ottimizzati per la Switch Pro senza paura di embarghi o altri ostacoli.

Secondo alcuni rumor, la console Nintendo Switch Pro avrà un nuovo schermo OLED da 7 pollici, mentre l’output verso il televisore sarà finalmente in 4K. Dovrebbe anche avere un nuovo chip di NVIDIA con supporto a DLSS. Non una nuova console, ma un aggiornamento mid-gen che dovrebbe avvicinare l’offerta di Nintendo a quella della concorrenza. Ricordiamo che la prima versione della console è uscita nel 2017.

Non resta che aspettare nuove notizie ufficiali da parte di Nintendo. Su Lega Nerd continueremo ad aggiornavi su tutte le novità e le principali indiscrezioni legate all’azienda di Super Mario e Zelda.