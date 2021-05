Nintendo Switch Pro con schermo OLED: arriva a settembre, annuncio prima dell’E3 (rumor)

27—Mag—2021 / 9:07 AM

Il debutto della chiacchierata Nintendo Switch Pro, un update ‘mid-gen’ della console con maggiori prestazioni e schermo 4K OLED, potrebbe essere molto vicino. Secondo l’agenzia Bloomberg la nuova console dovrebbe arrivare nei negozi non più tardi di questo ottobre, molto probabilmente già a settembre.

Ma non solo: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già tra pochissime settimane, nel mese di giugno, prima dell’inizio dell’E3. La più importante conferenza del settore prenderà il via il 12 giugno, nel corso della prima giornata è anche attesa la conferenza Xbox-Bethesda, annunciata proprio in queste ore.

Che l’annuncio possa arrivare prima dell’E3, argomenta Bloomberg, sembra una scelta naturale: in questo modo le aziende terze-parti potranno presentare i loro giochi ottimizzati per Nintendo Switch Pro senza troppe remore.

La console dovrebbe contare su una GPU di NVIDIA più potente con la tecnologia DLSS (come anticipato da un precedente rumor). Introdurrà, finalmente, la risoluzione a 4K, mentre il display portatile sarà un OLED da 7 pollici.

Bloomberg basa la sua ricostruzione su alcune fonti privilegiate, inclusi molti fornitori ufficiali di Nintendo. Il media outlet ci dà anche una buona notizia: la filiera è più che pronta, nonostante la crisi dei semiconduttori, ci si aspetta che Nintendo sia in grado di soddisfare la domanda dei consumatori senza grossi ritardi.

Ricordiamo che in questo momento né Microsoft Xbox né Sony Playstation sono in grado di mettere sul mercato un numero adeguato di console next-gen.