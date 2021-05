Joker 2: Todd Phillips scriverà la sceneggiatura del sequel

Secondo un articolo di approfondimento del The Hollywood Reporter Todd Phillips avrebbe un accordo per co-sceneggiare Joker 2.

Dagli Stati Uniti arrivano notizie che sembrano rendere sempre più concreta la possibilità di vedere realizzato Joker 2: il The Hollywood Reporter ha parlato, in un articolo dedicato ai migliori 100 avvocati di Hollywood, di Warren Dern, un legale vicino a Todd Phillips, e proprio Phillips, secondo quanto riportato nel pezzo, starebbe lavorando alla sceneggiatura d Joker 2.

L’articolo sottolinea come Todd Phillips abbia strappato un accordo con la Warner Bros per co-sceneggiare Joker 2. Si tratta di poche parole, ma quanto basta per far iniziare a pensare che la possibilità che Joker 2 entri in produzione siano davvero concrete.

Sempre il The Hollywood Reporter qualche tempo fa aveva parlato del fatto che il film fosse ancora in produzione. Queste sono le frasi riportate nel pezzo:

Ogni film e show televisivo della DC Comics sviluppato dalla Warner Bros, ad eccezione del Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, di Gotham PD, e del sequel pianificato su Joker, sarà ambientato nello stesso universo narrativo.

Ricordiamo che il film con Joaquin Phoenix, diretto da Todd Phillips, è uscito nel 2019 ed ha conquistato sia il pubblico che la critica. Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020.