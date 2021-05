Joker: il sequel è ancora in lavorazione?

Il The Hollywood Reporter ha citato il sequel del Joker, parlandone come di un film ancora in lavorazione.

06—Mag—2021 / 9:27 AM

Sembrava che le possibilità di vedere un sequel di Joker fossero ormai ridotte allo zero, ma, a riaccendere questo pensiero, è stato il The Hollywood Reporter, che, nell’articolo in cui ha parlato dello sviluppo del film sul Superman di colore, ha anche accennato qualcosa riguardo al sequel di Joker.

Nell’articolo viene scritto:

Ogni film e show televisivo della DC Comics sviluppato dalla Warner Bros, ad eccezione del Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, di Gotham PD, e del sequel pianificato su Joker, sarà ambientato nello stesso universo narrativo.

Si tratta appena di una citazione, ma il fatto che uno dei siti americani d’intrattenimento più attendibili citi ancora il sequel di Joker come un lungometraggio in sviluppo fa riflettere, tenendo accesa la possibilità che la produzione del film non sia ancora un qualcosa di tramontato.

Ricordiamo che il film con Joaquin Phoenix, diretto da Todd Phillips, è uscito nel 2019 ed ha conquistato sia il pubblico che la critica. Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020.