Superman: il film avrà un attore ed un regista di colore

Il prossimo film su Superman è ormai certo che metterà al centro un Uomo d’Acciaio di colore, e con Ta-Nehisi Coates alla sceneggiatura, e J J Abrams alla produzione, pare sicuro che anche il regista del lungometraggio sarà un direttore di colore, capace di veicolare al meglio il messaggio etico e sociale della storia.

A rivelarlo è stato il The Hollywood Reporter, che ha parlato anche della rosa dei possibili candidati come regista del nuovo Superman: stiamo parlando di Steven Caple Jr. (Creed II), J.D. Dillard (Sleight), Regina King (One Night in Miami), e Shaka King (Judas and the Black Messiah).

Inoltre la storia sarà ambientata in un universo narrativo alternativo, che dovrebbe essere diverso da quello dei film su Flash e Aquaman. E ancora, la storia dovrebbe essere ambientata nel Ventesimo Secolo, per poter fare ancora di più leva sulle tensioni sociali che alimentavano gli Stati Uniti per la questione razziale.

Per quanto riguarda l’interprete, da tempo si parla di Michael B. Jordan come protagonista, ma l’attore ha dichiarato: