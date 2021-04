Superman: Michael B. Jordan risponde sul suo coinvolgimento

Potrebbe essere Michael B Jordan il Superman del film reboot prodotto da J.J. Abrams? L’attore ha di recente parlato a Cinepop, esprimendosi anche su questo rumor che lo vorrebbe nei panni dell’azzurrone. Considerando che la sceneggiatura sarà realizzata da Ta-Nehisi Coates si pensa che al centro del film ci sarà un Superman di colore.

Queste sono le parole di Michael B Jordan sul possibile nuovo Superman:

Non so cosa potrà succedere con questo Superman di colore. Ma tutti oggi vogliono vedere dei protagonisti di colore, ed i supereroi sono molto importanti. Bisogna coltivare la rappresentanza. E ci sono molte opportunità con diverse proprietà, e con personaggi che non hanno mai visto la luce fino ad ora. Perciò vediamo come si muoveranno le cose.

L’attore quindi non si è espresso su un suo possibile coinvolgimento come Superman, ma ha fatto notare come sia importante, oggi come oggi, avere dei supereroi di colore che vengano messi al centro di importanti progetti. E quello su Superman è uno di questi.

Questo film su Superman con JJ Abrams come produttore e Ta-Nehisi Coates alla sceneggiatura, realizzato dalla Warner Bros, avrà come altro produttore Hannah Minghella.