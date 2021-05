Ron Watkins, admin del fu-8-chan, si dedica agli alieni

Del genere “piccoli complottisti crescono”: Ron Watkins ha deciso di aprire AlienLeaks, un portale ispirato a WikiLeaks, ma interamente focalizzato sul portare a galla i retroscena occulti che “riguardano la tecnologia, la biologia e le comunicazioni aliene”.

Watkins è perlopiù noto per la sua partecipazione come admin della message board di estrema destra 8-chan, ora defunta, ma anche per il suo presunto ruolo nella genesi di QAnon. Molti suggeriscono infatti vi sia lui dietro al misterioso alias “Q Clearance Patriot”, quello che ha dato il via alla “shitstorm” internettiana che ha poi stravolto il panorama politico a stelle e strisce.

La nuova pagina, nascosta nel dark web, si appoggia su domini che già in passato avevano prestato i loro servizi a 8kun e 8chan e sembrerebbe mirata a rilanciare teorie e fandonie che potrebbero ravvivare quella fiammella d’attenzione di cui si fregia Watkins.

Ron Watkins has launched a new personal project called "AlienLeaks".

Modelled after WikiLeaks, it aims to publish "leaked documents regarding extraterrestrial technology, biology, and communications".

There's a link for those "in communication with aliens" to submit documents. pic.twitter.com/v5fKvQzLi1

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 26, 2021