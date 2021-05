Barack Obama: “gli UFO esistono e vanno presi seriamente”, ma lasciate perdere i complotti

L’ex Presidente degli USA Barack Obama è stato recentemente ospite del The Late Late Show. Durante l’intervista ha anche parlato degli UFO, in termini insoliti ma decisamente interessanti. Non è molto comune che un politico dalla carriera illustre si sbottoni più di tanto su questo tema, banalmente perché il rischio di venire fraintesi è alto.

Quando si parla di alieni ci sono molte cose che non posso raccontare in diretta televisiva. La verità è che non appena sono stato eletto, mi sono presentato in ufficio e ho chiesto immediatamente: ‘bene, quindi c’è un laboratorio da qualche parte dove teniamo gli alieni e le astronavi?’. Ho fatto le mie ricerche e la risposta è negativa.

ha detto con un tono ovviamente scherzoso. Ma poi l’ex POTUS si è fatto più serio:

Quello che è vero, e non sto più scherzando, è che esistono delle immagini e dei video di oggetti nel cielo che non sappiamo cosa siano. Non siamo in grado di spiegare i loro movimenti e la loro traiettoria. Non hanno un pattern che si possa spiegare facilmente. Quindi, sai, io penso che molte persone prendano seriamente questo tentativo di indagare il fenomeno e comprendere ci cosa si tratti.

Proprio di recente il Pentagono ha dichiarato l’autenticità di un filmato che mostra un oggetto volante non identificato: