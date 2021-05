iPhone 13 Pro: il design si mostra in un render ad alta definizione

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dell’iPhone 13. Eppure diversi leak ci hanno già dato un’idea molto precisa di come sarà la prossima famiglia di smartphone della Apple. In queste ore è emerso un nuovo render in alta definizione che mostra l’iPhone 13 Pro in ogni dettaglio.

Secondo il portale Tech Radar, è molto verosimile che il video che trovate qua sotto mostri il design finale del nuovo iPhone 13 Pro. Il render ci arriva da LeaksApplePro, account Twitter specializzato nell’anticipare le prossime mosse della mela morsicata.

LeaksApplePro ci mette comunque in guardia, avvisando che alcuni piccoli dettagli potrebbero cambiare prima della produzione in massa. Ma si tratta di “un’ipotesi poco probabile”.

Il design in questione è molto simile ad altri leak emersi nelle scorse settimane. Nota speciale per il modulo fotografico, un precedente rumor parlava di un rilievo decisamente più importante rispetto a quello visto sull’iPhone 12 Pro. Proprio quest’ultima doveva essere una delle novità più importanti a livello di design, dato che i nuovi modelli non dovrebbero discostarsi più di tanto dagli iPhone attualmente in commercio. Eppure, sembra che in questo render sia al contrario più contenuto e meno massiccio.

Say hi to your first look at the finalized version of the iPhone 13 Pro.

Thanks again to @ld_vova for the amazing work he has done with this.

(Note that some things could be changed during mass production as what happened with AirPods Max, but that isn’t likely). pic.twitter.com/WMl9fIbTNm

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) May 21, 2021