God of War: il film e la serie TV non sono in sviluppo

I rumor che volevano l'entrata in produzione di un film e di una serie TV di God of War sono stati smentiti da un articolo del The New York Times.

Brutte notizie per tutti gli appassionati di God of War: il film e la serie TV che, secondo alcuni rumor, dovevano essere dedicati al popolare videogioco, non sono in sviluppo. A rivelarlo è stato un articolo del The New York Times, che ha parlato di tutti i progetti che la Sony ha in produzione, tratti proprio dai videogiochi, riportando le parole di un portavoce della casa.

Sono stati menzionati il film su Uncharted, così come la serie TV dedicata a The Last of Us, e si è detto anche che sono in produzione progetti dedicati a Twisted Metal e Ghost of Tsushima. Insomma, la Sony si sta impegnando molto nel trasformare da videogiochi a media televisivi e cinematografici alcuni dei suoi titoli, ma non ha intenzione, per il momento, di dedicarsi anche a God of War. Tutto ciò, chiaramente, potrà cambiare in futuro.

Per quanto riguarda i videogiochi, invece, i fan stanno fremendo per l’uscita del nuovo titolo dedicato a God of War: stiamo parlando di God of War: Ragnarok, che dovrebbe essere distribuito entro questo 2021.

La serie videoludica dedicata a God of War è iniziata nel 2005, con il primo titolo uscito per Play Station 2. I titoli principali della saga sono God of War, God of War II, God of War III e God of War; e successivamente ci sono tre spin-off God of War: Betrayal, God of War: Chains of Olympus, e God of War: Ghost of Sparta; ed un prequel.