God of War 2 si mostra in un teaser trailer

Recitando Ragnarok is Coming, God of War 2 si è mostrato in un primo teaser trailer, annunciando il 2021 come anno d’uscita.

Kratos tornerà nel 2021 con God of War 2 (o meglio, il secondo episodio della nuova run), nuovo capitolo della serie che porterà ad un altro livello lo scontro con il Pantheon nordico. Recitando “Ragnarok is Coming”, il teaser non mostra nulla se non qualche logo, oltre che la voce di Kratos che parla.

Torna quindi, insieme a Horizon, un altro brand amato su PlayStation 4 e che ora avrà modo di portare avanti la storia di Kratos e di Atreus, soprattutto visto il finale del primo capitolo.