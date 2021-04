Uncharted: rimandata l’uscita del film al 18 febbraio 2022

Uncharted uscirà il 18 febbraio 2022. La storia sarà un prequel, che si svolgerà prima degli eventi della serie di videogiochi su cui è basato il film. Tom Holland avrà il ruolo principale, e interpreterà una versione più giovane di Nathan Drake. La trama esplorerà il modo in cui Drake è diventato amico intimo di Sully. Travis Knight dirigerà il film.

Negli ultimi dodici anni Uncharted ha affrontato molti problemi durante lo sviluppo. Il film ha subito più riscritture, diversi tentativi di riprese e ha avuto quasi sette registi. Tuttavia, nonostante abbia attraversato quello che alcuni considerano l’inferno della produzione, il film è stato girato. Inizialmente doveva essere rilasciato lo scorso anno, ma a causa della pandemia, la data di rilascio è stata spostata al 2021 e poi di nuovo al 2022.

Sfortunatamente, Sony Pictures ha appena annunciato che Uncharted uscirà il 18 febbraio 2022, una settimana dopo l’uscita prevista. Anche se l’uscita è stata spostata di una sola settimana, viene da chiedersi perché lo studio si sarebbe preso la briga di cambiarla. Queste erano alcune delle immagini del film che erano state rivelate su Twitter:

La risposta è molto probabilmente l’uscita di Thor: Love and Thunder della Marvel. Il quarto film di Thor infatti sarebbe uscito lo stesso giorno di Uncharted. Thor vedrà il ritorno di Starlord, Valkyrie e Jane Foster interpretata da Natalie Portman. Questa è una delle più grandi uscite in arrivo della Marvel e Sony potrebbe aver spostato la data di uscita di una settimana per dare più spazio a Thor: Love and Thunder.

