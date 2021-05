Arriva HomePod: presto il supporto alla musica Lossless, con un aggiornamento

La musica Lossless di Apple Music presto arriverà sugli Apple HomePod, HomePod Mini incluso. Arriverà con un nuovo aggiornamento.

A differenza di altre linee di smart speaker,gli Apple HomePod si sono fin da subito distinti per una maggiore attenzione verso le esigenze degli audiofili. Una scelta dovuta: Siri non brilla rispetto ad Alexa o alla controparte di Google, ma Apple Music, al contrario, continua ad essere un servizio di punta dell’azienda, con oltre 50 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Proprio per questo la notizia che lo standard Lossless introdotto la scorsa settimana su Apple Music non sarebbe stato supportato da nessun prodotto ufficiale di Apple era apparsa come un’autentica – passateci il termine – stonatura. Purtroppo, per limiti intrinseci alla tecnologia Bluetooth, le cose non cambieranno presto sulle AirPods (nemmeno le costosissime Max). La buona notizia è che lo standard verrà presto supportato da tutti gli HomePod.

Ad ogni modo, non sappiamo se sarà possibile godere della migliore qualità audio con un solo smartspeaker, o se sarà al contrario necessario avere almeno un paio di HomePods. Per capirci, l’HomePod Mini non supporta Dolby Atmos, mentre gli HomePods – a patto di averne due connessi tra di loro – sì.

Come dicevamo sopra, la banda passante della tecnologia Bluetooth non consente il supporto all’audio lossless. Motivo per cui AirPods, AirPods Pro e AirPods Max sono escluse – dato che usano il codec Bluetooth AAC.

Apple aggiunge un chiarimento sulle AirPods Max: sebbene non siano in grado di supportare a pieno la musica lossless, usando un cavo da Lightning a 3.5mm sarà comunque possibile avere una qualità audio “eccezionale” – e quindi, si presuppone, superiore a quella che si avrebbe ascoltando un brano in qualità normale.

La scorsa settimana Apple ha confermato l’arrivo della musica lossless su Apple Music senza costi aggiuntivi. Il debutto è fissato per il mese prossimo.

