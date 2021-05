Tomb Raider 2: la regista rivela il potenziale titolo del sequel

Misha Green, la regista di Tomb Raider 2 ha finito la prima bozza della sceneggiatura e ha rivelato un potenziale titolo per il sequel. Secondo l’immagine del tweet, la prima bozza della sceneggiatura, ormai terminata, si intitola Tomb Raider: Obsidian.

Il personaggio di Lara Croft ha debuttato nel primo videogioco di Tomb Raider nel lontano 1996. Croft è poi diventata il personaggio di un film interpretato da Angelina Jolie in un paio di film. Dopo il reboot di Tomb Raider del 2018, il personaggio di Croft è stato interpretato da Alicia Vikander. Nonostante il film abbia guadagnato al botteghino mondiale circa 274 milioni di dollari, MGM non si è cimentata subito nella produzione di un sequel.

Misha Green, meglio conosciuta per aver realizzato la serie Lovecraft Country, ha preso parte al progetto di Tomb Raider 2 a gennaio. Nel frattempo, Green potrebbe aver rivelato il titolo del nuovo film, anche se chiarisce che nulla è stato ancora approvato. Secondo il tweet, la sceneggiatura ormai terminata, si intitola Tomb Raider: Obsidian. Di seguito il tweet della regista:

Still a long journey to production. Title's not even approved. 🤫😜

But first draft finished!!! 🎉🥳🎊 #TombRaider pic.twitter.com/wrKVUubM6I — Misha Green (@MishaGreen) May 14, 2021

Obsidian rappresenta il vetro vulcanico che ha avuto un certo significato per la serie di Tomb Raider. In primo luogo, le lame di ossidiana sono un ostacolo che Lara Croft incontra spesso nelle tombe che esplora. Inoltre, c’è una lama di ossidiana che è un elemento importante nel gioco Shadow of the Tomb Raider (un gioco di cui la stessa Green ha dichiarato di essere una fan).

Resta da vedere se la scelta del titolo abbia o meno una qualche connessione diretta con i videogiochi. L’aspetto importante del tweet di Green, ovviamente, è che ha finito la prima bozza, il che significa che il film sta procedendo anche se c’è ancora una lunga attesa prima di scoprire cosa avrà in serbo Tomb Raider 2.