Tomb Raider: Angelina Jolie non voleva interpretare Lara Croft

La protagonista dei primi due live-action di Tomb Raider, Angelina Jolie, inizialmente non voleva interpretare il ruolo di Lara Croft nella fortunata serie di film. Un personaggio, quello tratto dalla serie di videogiochi, a cui deve gran parte del suo successo, tanto che ancora adesso è ricordata soprattutto per quella parte.

Angelina Jolie è una delle attrici più impegnate del grande schermo, se poi pensiamo che presto debutterà nel Marvel Cinematic Universe ne Gli Eterni, il film diretto da Chloe Zhao… Insomma, una grande carriera, che non cenna ad arrestarsi. Per fortuna.

Di recente, però, durante un’intervista con Collider, l’attrice ha rivelato che all’inizio voleva rifiutare il ruolo a lei proposto per Lara Croft: Tomb Raider (2001) perché sentiva che il personaggio non le apparteneva. Di seguito le parole di Jolie:

Non ero sicura di voler interpretare il film, perché sentivo che il personaggio non si addiceva a me. All’inizio, infatti, ho detto no. Poi i produttori mi hanno detto che avrei potuto viaggiare per il mondo e allenarmi con l’esercito britannico e così ho avuto tre mesi di tempo per decidere cosa fare. Ora incoraggerei chiunque a farlo. Concedetevi qualche mese per viaggiare, spingetevi al di là dei vostri limiti, in modo da capire cosa potete realmente fare. Scoprirete che ci sono molte cose che non sapevate di poter fare, anche folli e strane. Per questo lo adoro.