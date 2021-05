Loki: la serie Disney+ si è ispirata anche ai Teletubbies?

A meno di quattro settimane dalla premiere della serie Disney+ dei Marvel Studios, Loki, la regista Kate Herron ha rivelato alcune ispirazioni dietro diversi aspetti della serie, e alcune sono totalmente inaspettate.

Ci sono già state alcune anticipazioni sulla serie, e ce ne saranno molte altre in arrivo nelle prossime settimane. Uno snippet di una prossima intervista ha fornito delle rivelazioni interessanti.

In un’intervista che sarà presto pubblicata su Entertainment Weekly, tramite Twitter, la regista di Loki Kate Herron ha rivelato alcune ispirazioni dietro diversi aspetti della serie e alcune sono davvero inaspettate. Secondo l’articolo, alcuni progetti da cui i creatori della serie si sono ispirati per mettere insieme Loki includono Blade Runner, Mad Men e, addirittura i Teletubbies.

Herron non ha chiarito il contesto in merito al quale la serie sarebbe ispirata ai Teletubbies, dicendo che i fan dovranno solo aspettare fino all’uscita della serie per capirlo. Loki si preannuncia un progetto come nessun altro, proprio come le altre serie Disney+.

Associare la serie ai Teletubbies, tuttavia, è sconcertante e inverosimile anche per una serie che si preannuncia stravagante come Loki. I Teletubbies sono personaggi televisivi per bambini che esistono in un universo molto diverso dal MCU. È possibile che il formato della serie o uno dei suoi personaggi secondari siano qualcosa su cui i creatori hanno tratto ispirazione per Loki? Lo sapremo a questo punto solo quando debutterà la serie e quando verrà pubblicata l’intervista completa.

Vale la pena notare che la misteriosa Miss Minutes è un’antropomorfizzazione di un oggetto comune, nel suo caso un orologio, quindi c’è una possibilità che sia l’aspetto della serie a cui si riferiva Herron parlando dei Teletubbies.

Loki, con Tom Hiddleston, sarà presentato in anteprima su Disney+ il 9 giugno.