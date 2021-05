Loki: nuova immagine della serie TV con Tom Hiddleston

Il giornale americano Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagine di Loki, serie TV Marvel in arrivo mercoledì 9 giugno. Lo scatto vede il dio dell’inganno in custodia degli agenti della TVA, la Time Variance Authority. Potete vedere l’immagine qui sopra.

I sei episodi della serie vedono il fratello di Thor viaggiare nel tempo e rimediare alle anomalie causate dal suo furto del Tesseract in Avengers: Endgame. La sceneggiatura è opera di Michael Waldron, anche creatore dello show, mentre tutti gli episodi sono stati diretti da Kate Herron.

Oltre al ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Loki, il cast vede protagonisti Owen Wilson nei panni dell’agente Mobius M. Mobius, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane, e Erika Coleman.

La nuova immagine della serie TV segue il trailer e la foto e la copertina di Empire, pubblicate circa un mese fa. Loki è la terza serie TV del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney Plus, dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.