Loki: il trailer ufficiale della serie Disney+ in arrivo l’11 giugno

Disney+ ha diffuso il nuovissimo trailer della serie Marvel Studios Loki, in cui il fiero dio dell’Inganno, dopo essere fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority). La serie originale Marvel Studios debutterà in esclusiva su Disney+ dall’11 giugno 2021.

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

Mentre dichiarazioni e dettagli sulla serie emersi precedentemente implicano che il viaggio nel tempo sarà un fattore importante in Loki, si sa poco della trama completa. Il supervisore degli effetti visivi Brad Parker ha sottinteso in un’intervista che i fan dovrebbero aspettarsi l’inaspettato:

Questa serie è un altro progetto che sfiderà le aspettative in molti modi. È stato molto divertente lavorarci. È sempre stato un mio sogno lavorare su un progetto Marvel, e Loki è semplicemente fantastico. È fantastico e ci sono così tante cose incredibili che succederanno in ogni episodio.

La serie è stata creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty e co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e segue le vicende del figlio di Odino in una timeline che si è creata dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Siamo vicini a scoprire cosa succederà a Loki dopo la sua fuga da New York con il Tesseract.

