Loki: l’uscita della serie TV avverrà prima del previsto

La serie TV dedicata a Loki avrà la sua uscita prima del previsto sulla piattaforma streaming Disney+: in un video annuncio fatto direttamente da Tom Hiddleston è stato rivelato che il telefilm farà il suo esordio non più venerdì 11 giugno, bensì mercoledì 9 giugno, con due giorni d’anticipo rispetto a quanto era previsto.

Qui sotto potete vedere l’annuncio di Tom Hiddleston che parla dell’uscita in anticipo di Loki.

Wednesdays are the new Fridays 🗓 Mark your calendars for new episodes of Marvel Studios' #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/lssZkg08G2

— Marvel Entertainment (@Marvel) May 5, 2021