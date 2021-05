Bong Joon-ho dirigerà il suo primo film d’animazione

Bong Joon-ho dirigerà un film d’animazione coreano. Il regista è salito alla ribalta dopo il successo del suo thriller, Parasite, che è diventato il primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar nelle categorie di miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e lungometraggio internazionale.

Dopo l’uscita del film, ha annunciato di essersi messo a lavorare su altri progetti, tra cui una serie limitata in sei parti per la HBO ambientata nello stesso mondo del film, con Adam McKay, e due lungometraggi: uno sarà in inglese e uno in coreano.

Deadline ha rivelato grazie all’agenzia di stampa Yonhap che il prossimo progetto del regista sarà un film d’animazione d’avventura coreana sul mondo degli umani e sulle creature degli abissi. Inoltre Bong Joon-ho che si dice abbia completato la sceneggiatura pochi mesi fa e che il film conterrà scene d’azione horror ambientate a Seoul. Il regista ha lavorato allo sviluppo del film d’animazione dal 2018, quando Parasite era ancora in piena pre-produzione.

Il film d’animazione sarà il primo del genere realizzato dal regista, anche se ha sperimentato qualcosa di simile con il suo film intitolato The Host, del 2006, che ha anche esplorato la relazione tra gli umani e una creatura marina mostruosa.

Dopo l’enorme successo di Parasite, i suoi fan non vedevano l’ora di avere ulteriori dettagli sui suoi prossimi progetti. I dettagli della trama del film d’animazione devono ancora essere rivelati, ma il prossimo lavoro alla regia di Bong promette di essere molto intrigante.