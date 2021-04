Parasite: la serie TV HBO sarà ambientata nel mondo del film

Parasite è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019, dove è diventato il primo film sudcoreano a vincere la Palma d’Oro. Il film è stato considerato da molti critici il miglior film del 2019, nonché uno dei migliori film del 21° secolo, ed è il 46° film con il punteggio più alto di tutti i tempi su Metacritic. Adesso HBO sta producendo una serie TV con lo stesso nome che sarà una storia originale ambientata nello stesso mondo del film.

Il film diretto da Bong Joon-ho, per chi non lo avesse ancora visto, segue la storia di una famiglia povera che tramite l’inganno riesce a lavorare per una famiglia facoltosa. Il film oltre alla Palma d’Oro, ha ottenuto numerosi riconoscimenti infatti è diventato il primo film non in lingua inglese a vincere l’Oscar per il miglior film.

Dato il suo successo, HBO ha annunciato a gennaio 2020 che uno spin-off del film in forma di serie televisiva era in fase di sviluppo iniziale. Adam McKay sarà il produttore esecutivo insieme a Bong Joon-ho. Non sapevamo però se la serie HBO si sarebbe collegata direttamente al film.

Durante un’intervista, McKay ha parlato del suo lavoro allo spin-off di Parasite e ha rivelato di aver collaborato con il regista originale per delinearne la storia. Chiaramente McKay non ha rivelato la trama della serie TV ma ha rivelato un dettaglio interessante:

Sarà una serie originale ma sarà ambientata nello stesso universo del film.

Nonostante questa rivelazione, non sappiamo ancora se gli attori del film originale prenderanno parte al cast della nuova serie.

