Apple Music HiFi e AirPods 3: “l’annuncio arriverà martedì prossimo” (rumor)

Le AirPods 3 potrebbero essere vicinissime. Rimbalza in rete la possibile data della prossima presentazione di Apple. Il prossimo 18 maggio, ossia martedì prossimo. L’indiscrezione ci arriva dallo youtuber Luke Miani, che già in passato ha dato prova di avere delle ottime fonti per quel che riguarda il mondo dei prodotti Apple.

Secondo lo youtuber, Apple non ha intenzione di organizzare un vero e proprio evento (come lo Spring Loaded dello scorso mese). Al contrario la mela morsicata si limiterà a pubblicare un comunicato stampa e a rendere disponibile le cuffie in-preorder sul suo sito ufficiale poco dopo. Contando che stiamo parlando di una linea di prodotti sicuramente importante all’interno dell’economia di Apple, ma meno protagonista rispetto ad altri device come iPhone e Mac, potrebbe essere verosimile.

Non solo la nuova generazione di AirPods, ma anche un nuovo servizio in abbonamento: Apple Music HiFi, un servizio musicale che farebbe dell’altissima fedeltà il suo principale cavallo di battaglia. Se ne parla da diverso tempo, ed è già stato individuato all’interno del codice di iOS 14.6.

Nel frattempo la mania per le cuffiette tws di Apple sembra in procinto di sgonfiarsi. Un recente report rivelava che le vendite stanno scendendo ampiamente sotto le aspettative dell’azienda, che pertanto ha deciso di ridurre gli ordini presso i suoi fornitori. La AirPods 3 riaccenderanno l’hype dei consumatori? Chissà, sta di fatto che ormai la concorrenza è estremamente agguerrita e le alternative – anche ottime – non mancano.