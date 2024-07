Secondo un nuovo rapporto dell’analista Ming-Chi Kuo, Apple punta a iniziare la produzione di massa di nuovi “AirPods con moduli fotocamera” entro il 2026. Questo rapporto arriva dopo che, a febbraio, anche Bloomberg aveva notato i piani di Apple per lo sviluppo di AirPods con questa integrazione.

La visione di Apple per i nuovi AirPods

I nuovi AirPods saranno dotati di una fotocamera a infrarossi (IR) simile a quella utilizzata nei moduli Face ID su iPhone e iPad. L’obiettivo di Apple è di integrare gli AirPods con il Vision Pro e con i visori Apple Vision. L’idea è di migliorare l’esperienza utente con l’audio spaziale, creando un ecosistema più immersivo di spatial computing. Ad esempio, se un utente guarda un video con Vision Pro e indossa i nuovi AirPods, la fotocamera IR potrebbe enfatizzare la sorgente sonora nella direzione in cui l’utente guarda, migliorando così l’esperienza audio.

Controllo dei gesti e interazione avanzata

Il rapporto di Kuo suggerisce che la fotocamera IR degli AirPods potrebbe rilevare i cambiamenti nell’immagine ambientale, consentendo potenzialmente il controllo dei gesti in aria. Questa funzione migliorerebbe l’interazione uomo-dispositivo, rendendo gli AirPods non solo un dispositivo audio, ma anche un potente strumento di controllo.

Collaborazione con Foxconn

Foxconn sarà il fornitore per l’introduzione di nuovi prodotti (NPI) della fotocamera a infrarossi che verrà utilizzata con gli AirPods. Foxconn ha un piano di capacità annuale di 18-20 milioni di unità, pari a circa 10 milioni di paia di AirPods. Questo significa che Apple sta preparando una produzione su larga scala, anticipando una forte domanda per questi nuovi dispositivi.

Già a febbraio, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che gli AirPods con fotocamera sono solo una delle idee sui fattori di forma indossabili che Apple sta studiando. L’azienda sta anche valutando occhiali intelligenti simili ai Meta Ray-Ban, un anello intelligente e future versioni dell’Apple Watch. Questo dimostra l’impegno di Apple nell’espandere il suo ecosistema di dispositivi indossabili e innovativi.

Opinioni e prospettive

Secondo 9to5Mac, la storia degli AirPods con fotocamera è molto più complessa dell’integrazione con Vision Pro citata da Kuo. Sebbene questa funzionalità abbia senso, è probabile che Apple abbia molte altre idee su come questi AirPods potrebbero funzionare con potenti sistemi di intelligenza artificiale multimodali per voce e immagini. Non resta che rimanere aggiornati e vedere come Apple continuerà a sorprenderci,