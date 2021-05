LEGO BrickLink Designer Program: anche i due progetti orientali vengono rimossi dalla competizione

Era già successo di recente. In un colpo solo infatti i tre progetti “old style” di Robert Bontenbal erano stati rimossi dal progetto LEGO BrickLink Designer Program in quanto, si è scoperto successivamente, erano già in vendita presso un rivenditore di set “compatibili” basati su quei progetti ed ora è il turno di altri due progetti, questa volta provenienti da due progettisti differenti, dedicati all’oriente.

Temple of Hermit by Brickfornia

Japanese Old Style Architecture by TAXON55

Il primo è piuttosto recente ed era ricompreso infatti nella famosa Second Review 2020, quella che fece segnare il record più alto di progetti in review, ovvero trentacinque (record battuto di recente dalla First Review 2021).

Per il secondo invece dobbiamo tornare indietro nel tempo di molto, ben 10 anni (venne inserito su LEGO CUUSOO nel 2011). Infatti il Japanese Old Style Architecture faceva parte ancora del progetto LEGO CUUSOO e raggiunse i 10000 voti nel novembre del 2013. Il passaggio a LEGO Ideas infatti avvenne solo l’anno successivo in aprile 2014.

In entrambi i casi la motivazione indicata sembra ricondurre al fatto che i due progettisti non abbiano avuto tempo per sistemare le proprio creazioni seguendo le linee guida dettate da LEGO e BrickLink per rimodellare le loro opere, entro il tempo limite del 31 maggio.

Due to other obligations the designer has had to withdraw this design from the program. We hope that we will be able to work with the designer again in the future!

A questo punto restano in carreggiata solo 26 progetti che, ci auguriamo, possano arrivare in fondo alla competizione.

