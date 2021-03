BrickLink Designer Program: i 31 progetti LEGO Ideas in fase di pre-produzione [AGGIORNATO]

AGGIORNAMENTO: abbiamo chiarito meglio il discorso dei 13 progetti vincitori. Il meccanismo è differente da quanto detto in precedenza. Tutti i 31 progetti finiranno in crowfunding ma solo i primi 13 che passeranno l’obiettivo dei 3000 perordini poi saranno effettivamente prodotti.

Finalmente dopo svariati minuti di down, sono disponibili su BrickLink le immagini dei 31 progetti del neonato BrickLink Designer Program annunciati questa sera e dei quali ora possiamo vedere la nuova veste dovuta alla riprogettazione che molti di loro richiedono per soddisfare i requisiti LEGO.

Infatti in questa prima fase che si chiuderà il 31 maggio, i progettisti originali dei design (27 progettisti che portano 31 MOC) stanno lavorando per sistemare digitalmente i loro progetti al fine di renderli compatibili con le regole dettate da LEGO e verranno tutti verificati e testati dai designer LEGO contemporaneamente (a differenza di qaunto scritto prima, non saranno i primi 13 a finire i test che verranno passati alla fase di crowfunding ma tutti quanti verranno valutati assieme).

Per poter essere messi in crowfunding su BrickLink infatti, LEGO ha imposto alcuni vincoli sia strutturali (quindi il progetto dovrà superare i test di resistenza, probabilmente usando la nuova funzione di Stud.io) sia di accoppiata pezzo-colore. Infatti avranno a disposizione una palette limitata di pezzi e di colori (saranno esclusi tutti i pezzi fuori produzione o quelli rari) in modo che il risultati finale sia facilmente ricreabile con i mattoncini LEGO attualmente a catalogo ed in produzione.

I progetti verranno poi ammessi alla fase di crowfunding ed i primi 13 che raggiungeranno l’obiettivo dei 3000 preordini inseriti verranno prodotti (A minimum of 3,000 pre-orders need to be received during the crowdfunding period in order to realize a project). Gli altri però verranno venduti sottoforma di istruzioni digitali.

Come indicato sul sito di BrickLink poi, questi 13 progetti verranno prodotti in edizione limitata a 5000 scatole ognuno (Each designer set is a limited edition, and the quantity produced will be up to 5,000).

Di seguito elenchiamo i 31 progetti ed i relativi progettisti.