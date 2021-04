BrickLink Designer Program: l’artista LEGO Robert Bontenbal ritira i suoi progetti dalla competizione

Annunciato solo da un paio di settimane, il programma BrickLink Designer Program, col quale potremo acquistare in crowfunding alcuni progetti LEGO Ideas scartati e che aveva all’attivo 31 progetti, perde in un sol colpo i tre progetti di Robert Bontenbal, il vincitore di LEGO Ideas con il set 21310 Negozio dei pescatori, il quale ha ritirato i suoi progetti dal contest a causa di altri impegni che evidentemente hanno avuto una priorità maggiore per l’artista.

I progetti in fase di preproduzione e di creazione in formato digitale erano:

Boat House Diner

Boat Repair Shop

The Dive Shop

e tutti riproponevano il tema vintage del molo con tutte le sue attività, che abbiamo tutti apprezzato col set 21310 Old FIsh Store.

Nella nota sotto ai tre singoli progetti leggiamo:

“Due to other obligations the designer has had to withdraw this design from the program. We hope tha we will be able to work with the designer again in the future.”

Ad oggi quindi restano 28 progetti che proseguiranno nella fase di pre-produzione.