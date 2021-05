Porsche Boxster: presto il concept della versione elettrica

La Porsche Boxster elettrica potrebbe arrivare sul mercato prima di quanto ci si aspettasse. Porsche fa sul serio, dopo la Taycan e dopo la chiacchierata versione elettrica della Macan, ora il produttore tedesco si prepara a rendere ad emissioni zero anche una delle sue vetture più iconiche.

Si parte da una concept car, un anticipo di quelle che saranno le linee e le tecnologie caratterizzanti della prossima Boxster. Michael Steiner, dirigente di Porsche, ha spiegato che l’azienda avrebbe già realizzato un prototipo elettrico dell’attuale Boxster. I risultati sono stati insoddisfacenti: l’auto non è pensata per ospitare una batteria, con tutto ciò che questo significa per il peso e la tenuta su strada. Insomma, bisogna partire da zero, con un veicolo progettato appositamente per la propulsione elettrica.

Il concept, di cui non conosciamo ancora la data di presentazione, potrebbe avere un ruolo molto simile a quello che la Mission E ebbe in rapporto alla Porsche Taycan, il primo EV del brand.

Nel frattempo l’azienda continua a lavorare alla sua rivoluzione elettrica. La stessa Taycan potrebbe presto ricevere due nuovi versioni: cabrio e coupé a due porte. Il prossimo veicolo a ricevere una versione ad emissioni zero – come del resto si sa da anni – sarà con ogni probabilità la Porsche Maican, ma la casa automobilistica non esclude nemmeno una versione elettrica del Porsche Cayenne.