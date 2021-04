Porsche Cayenne anche elettrica? La casa automobilistica ci pensa

A Stoccarda, nel quartier generale di Porsche, ci sarebbe un gran fermento. Diverse voci parlano di una grande operazione di elettrificazione con l’obiettivo finale di elettrificare la maggior parte dei modelli più iconici del brand. Così, dopo la chiacchierata Macan EV, ora si parla con insistenza anche dell’ipotesi di una versione elettrica della Porsche Cayenne, il SUV più voluminoso.

Per il momento l’azienda non ha ancora commentato ufficialmente l’indiscrezione. Il primo indizio riguarda Stefan Weckbach, storico N.1 del dipartimento EV di Porsche, che ora dovrebbe finire a capo dello sviluppo delle prossime generazioni del SUV. «Questo significa una sola cosa: il Cayenne diventerà un veicolo elettrico a sua volta», ha raccontato una fonte ad Auto Week.

Il magazine arriva ad ipotizzare una tempistica: il primo Cayenne elettrico potrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025. Attualmente esistono già delle versioni elettrificate del SUV, che può contare su una gamma di motorizzazione estremamente ampia — tra V6, V8, mild-hybrid e hybrid plug-in.

Come è noto da almeno un paio di anni, il primo candidato per ricevere una versione completamente elettrica è la Porsche Macan. Sia la Macan che il Cayenne dovrebbero poggiare sulla piattaforma PPE sviluppata in concerto con Audi. Nel frattempo l’alfiere dell’elettrificazione di Porsche rimane la Taycan, che in futuro potrebbe ricevere anche una versione cabrio e a due posti.

Porsche, come molte altre case automobilistiche, sta puntando moltissimo sull’elettrificazione. Il brand investirà 14,2 miliardi di euro nello sviluppo delle sue auto elettriche entro la fine del 2025, mentre a partire dal 2030 circa l’80% dell’offerta di Porsche sarà composta da EV.