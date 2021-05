Jacob Young si unisce al cast di The Walking Dead 11, l’ultima stagione dell’acclamata serie tv. L’attore è conosciuto perlopiù ai fan delle soap-opere, in quanto interpretato Rick Forrester in Beautiful e JR Chandler ne La valle dei pini. Per questo la scelta sorprende, ma d’altronde la stessa showrunner, Angela Kang, aveva affermato che l’undicesima stagione avrebbe avuto bisogno di attori eclettici, in quanto esplorerà nuovi generi.

In The Walking Dead 11 Jacob Young interpreterà Deaver. Del suo ruolo non si sa altro, a parte che non è legato a un personaggio dei fumetti creati da Robert Kirkman e dall’artista Charlie Adlard. Si pensa possa essere un soldato del Commonwealth, oppure che il suo sia un nome falso, come accaduto in precedenza con “Orin / Negan”.

Stando a quanto appreso sino ad ora, l’ultima stagione arriverà sulla rete AMC a partire dall’estate 2021 e vedrà tra i suoi protagonisti Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) e il loro gruppo di zombie, sopravvissuti sulla strada per il Commonwealth. Insieme a loro, ci saranno Jeffrey Dean Morgan (Negan) e suo figlio e i nuovi annunciati Michael James Shaw (Mercer, il comandante dell’Esercito del Commonwealth) e Margot Bingham (Stephanie). Le parole della showrunner Angela Kang:

Ci sono più personaggi all’interno di quel gruppo da incontrare e inizieremo ad approfondirli un po’, a farci un’idea delle loro vibrazioni, di cosa parlano, attraverso la prospettiva dei nostri personaggi. Ma nell’ultima stagione, rispetto agli episodi speciali della decima, c’è una storia più interessante.

The Walking Dead 11 uscirà sul piccolo schermo diviso in tre parti: 24 episodi che saranno trasmessi dal 22 agosto 2021 e termineranno nell’autunno 2022. Le riprese dell’ultima stagione sono in corso dall’8 febbraio a Senoia, in Georgia.

