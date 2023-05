Reacher 2: Robert Patrick si unisce al cast

Online è stata diffusa una notizia che riguarda la serie TV Reacher 2, che per la sua nuova stagione avrà tra i membri del cast un nome piuttosto importante: stiamo parlando di Robert Patrick, che di recente ha partecipato a Peacemaker, ma che in molti conoscono per la sua apparizione nella saga di Terminator.

In Reacher 2 l’attore Robert Patrick vestirà i panni di Shane Langston, un ex detective della NYPD che si ritrova ad essere a capo della sicurezza per un appaltatore privato. Si tratta di una parte per cui Robert Patrick arriverà a rimpiazzare Rory Cochrane (24, CSI: Miami), che non potrà partecipare alla nuova stagione a causa di altri impegni lavorativi.

Secondo Deadline la serie Reacher 2 ha già chiuso con le riprese nel periodo di febbraio, ma non è stata ancora diffusa una data di distribuzione. La nuova stagione sarà basata sul romanzo della saga uscito nel 2009 dal titolo Vendetta a Freddo.

In questa storia ci sarà Neagley (interpretata ancora da Maria Sten) che contatterà Reacher utilizzando un segnale che solo pochi altri membri della squadra conoscono. Dopo che il protagonista avrà appreso la storia dell’uccisione di un uomo per cui ha lavorato, Reacher si riunirà con i membri del suo team per far luce sulla scomparsa di alcuni compagni di squadra.